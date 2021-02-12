Ночью томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

12 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 12 февраля, в Томске загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул.Киевская, 101 поступило в 00.03. К приезду первого подразделения из квартиры на втором этаже шел дым. Вскрыв металлическую дверь пожарные проникли в квартиру, где на полу одной из комнат лежал хозяин помещения. Мужчину спасли и передали бригаде скорой помощи. Его состояние не вызвало опасений у врачей.

В результате пожара в трехкомнатной квартире обгорел матрас. Пожар был потушен в 00:17, его площадь составила 0,2 квадратных метра.

В ликвидации были задействованы десять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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