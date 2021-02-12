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Ночью томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка спасли горящий дом загорелись Ночью томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Минувшей ночью, 12 февраля, в Томске загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул.Киевская, 101 поступило в 00.03. К приезду первого подразделения из квартиры на втором этаже шел дым. Вскрыв металлическую дверь пожарные проникли в квартиру, где на полу одной из комнат лежал хозяин помещения. Мужчину спасли и передали бригаде скорой помощи. Его состояние не вызвало опасений у врачей.

В результате пожара в трехкомнатной квартире обгорел матрас. Пожар был потушен в 00:17, его площадь составила 0,2 квадратных метра.

В ликвидации были задействованы десять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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