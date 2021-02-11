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За сутки в Томской области зарегистрировано 73 новых случая COVID-19

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 142 человек, сообщает региональный Опертшаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 194 новых случая заболевания коронавирусом, 26 631 заболевший выздоровел.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации уточняют, что со старта вакцинации прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 8 418 жителей Томской области, из них двукратно привились 2 546 человек. В регион уже поступило 25 312 доз «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). До конца марта ожидается поступление еще более 27 тысяч доз.

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