На борьбу с коронавирусом в Томской области потратили 3,7 млрд рублей

11 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В 2020 году расходы Томской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией составили порядка 3,7 млрд рублей. Большая часть этой суммы — 2,4 млрд рублей — средства федерального бюджета, сообщил на прошедшей сегодня пресс-конференции заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

«Деньги были направлены на дополнительные выплаты, приобретение оборудования, монтаж кислородных трасс, питание специалистов и так далее. Со стороны области беспрецедентным был шаг по поддержке системы здравоохранения в этом отношении», — отметил Иван Деев.

По его словам, средства областного бюджета были направлены на стимулирующие выплаты уборщикам, чтобы обеспечить им зарплату на уровне младшего медицинского персонала. На эти цели ушло 116,9 млн рублей. 341 млн рублей направили на приобретение средств индивидуальной защиты: костюмы, специальные респираторы, высокие бахилы, шапочки, очки, экраны, перчатки.

Еще 10 млн рублей было направлено на закупку услуг по организации неотложной медицинской помощи.

«В октябре–ноябре, когда эпидситуация была самой неблагополучной и количество выявленных граждан было максимальным, потребность в скорой медицинской помощи резко возросла. У нас большое количество специалистов находились на больничном. На тот момент были дополнительно привлечены услуги частных медорганизаций, которые занимались выездами, эвакуацией пациентов», — отметил Иван Деев.

На работу обсерваторов в Томской области было направлено 20,2 млн рублей. 42,5 млн потратили на проживание медработников, которые работали с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Думаю, вы не раз слышали про 3 гостиничных комплекса, в которых жили медицинские работники. Они и сегодня там проживают. Это все областной бюджет, по решению Сергея Анатольевича (губернатора Томской области Сергея Жвачкина — прим. ред.)», — объяснил Иван Деев.

Еще 195 млн рублей было направлено на приобретение необходимых медикаментов. Благодаря этому, по словам Деева, в самой худшей эпидобстановке, когда на рынке не хватало лекарств, в Томской области «в стационарном сегменте вопросов никаких не было».

Дополнительно 137 млн рублей были направлены на приобретение оборудования: аппараты искусственной вентиляции легких, палатные кислородные концентраторы, монтаж кислородных трасс, строительство инфекционных шлюзов в переоборудованных медорганизациях.

Напомним, первый выявленный случай заболевания COVID-19 в Томской области был зарегистрирован 18 марта 2020 года. Тогда же в регионе ввели режим ограничений. Его несколько раз продлевали, в том числе и со смягчениями. На сегодняшний день режим ограничений действует до 31 марта.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 29 121 случай заболевания COVID-19, 26 489 заболевших выздоровели.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: