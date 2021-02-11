Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Анна Штаничева

11 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Анны Штаничевой

Книгу «Городское путешествие. Томск», которую наша команда издает весной 2021 года, заказывают самые разные люди. Одна из них — главный редактор «Радио Сибирь» Анна Штаничева, любительница Томска и поездок по миру. Узнали, чем ее зацепило наше «Городское путешествие»:

«Каждый раз, когда я выезжаю за границу и посещаю известные города мира: от Венеции до Вены, от Праги до Лондона, включая самые экзотические и богатые страны, каждый раз внутри себя я задаю себе вопрос: могла бы я здесь жить? Согласитесь, когда путешествуешь, ты всё равно сравниваешь эти места со своим родным городом. Томск — мой дом, место, где я родилась и выросла. И получается так, что мой город выигрывает во многом. Он по-настоящему красивый, самобытный, способный удивлять и вызывать гордость. Я на стороне авторов книги, я тоже хочу, чтобы Томск ценили и знали. С удовольствием куплю „Городское путешествие. Томск“, чтобы узнать больше о месте, которое питает тебя силой, которое даёт возможность жить и развиваться, которое дарит интуитивное ощущение своих корней, своей основы. Чем больше ты узнаешь историю города, тем просто легче быть счастливым, видеть главное и не отвлекаться на мелочи. И во-вторых, это очень полезная книга, потому что классно же когда ты столько интересного можешь рассказать своим гостям из других городов. Спасибо авторам за проделанную с такой любовью работу. Это важно».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте книги https://www.instagram.com/citytravelbook

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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Партнер проекта: НО РАО

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