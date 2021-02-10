Еще 8 человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 156 человек. 8 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 121 случай заболевания COVID-19, 26 489 заболевших выздоровели.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 0,97.

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