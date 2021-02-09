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За сутки в Томской области зарегистрирован 91 новых случай заболевания COVID-19

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За прошедшие сутки в Томской области выявлен 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 105 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 036 случаев заболевания COVID-19, 26 333 человек выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,94.

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