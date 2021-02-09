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В прошлом году томичи в полтора раза чаще женились, чем разводились

Томские новости, брак поженились разводы статистика загсы томской области В прошлом году томичи в полтора раза чаще женились, чем разводились

В прошлом, 2020 году, в Томской области в официальный брак вступили 5989 пар, а 4008 — оформили развод.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, чаще всего браки регистрировались летом: в июне - августе в Томской области поженились 2340 пар. Самым «урожайным» месяцем на свадьбы стал июль, когда ЗАГСы региона провели 912 свадебных церемоний. Меньше всего молодоженов решили оформить семейные отношения в мае — в этот месяц свадьбу сыграли всего 58 пар.

Лидером по числу заключенных браков по-прежнему остается Томск — 4367. В других городах и районах зарегистрировано 1622 новых семейных пар.

Интернациональные браки с гражданами 23 государств в 2020 году оформили 285 томичей и томичек.

В рамках мероприятий, направленных на укрепление семьи и пропаганду семейных ценностей, ЗАГСы Томской области в 2020 году провели более четырех тысяч торжественных церемоний государственной регистрации заключения браков, 56 чествований юбиляров супружеской жизни и 15 церемоний «имянаречения».

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