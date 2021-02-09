Участниками регионального этапа интеллектуального турнира в Томске стали 20 школьников

9 февраля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Участники шестого интеллектуального турнира для старшеклассников «Умножая таланты» соревновались в решении реальных нефтегазовых и IT кейсов. Авторов лучших работ ждет финал, который пройдет на базе Парка науки и искусства «Сириус».

«Умножая таланты» – один из ключевых проектов программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Необычный турнир проводится с 2015 года. Его формат отличается от классических олимпиад: конкурсанты решают реальные производственные задачи по нефтегазовой тематике, адаптированные для турнира, и цифровые кейсы «Газпром нефти». Их разрабатывают специалисты компании и «Сириуса». К организаторам также присоединился петербургский Университет ИТМО, преподаватели которого приняли участие в подготовке заданий. Академическими партнерами «Умножая таланты» уже выступают Санкт-Петербургский и Томский политехнические университеты.

В этом году в турнире зарегистрировалось около 2,5 тыс. старшеклассников. Их них – 92 школьника из Томска. В турнире состязаются команды из трех человек в двух возрастных категориях: младшая (8-9 классы) и старшая (10-11 классы). Участие могут принять школьники из городов деятельности «Газпром нефти»: Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Уватского района Тюменской области, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, включая Ханты-Мансийский и Кондинский район ХМАО-Югры, Томска, Омска, Оренбургскую область, а также из поселка Тазовского и сел Мыс Каменный и Новый Порт ЯНАО.

К защите своих исследований перед экспертами из «Газпром нефти» и «Сириуса», было допущено 7 команд из Томска. Ранее все участники турнира прошли образовательный курс на онлайн-платформе, и, объединившись в команды, решали задачи из реальной практики нефтяников.

Победители регионального этапа – команды «Полтос» (школа №50) и «ГАЗтролёры» (школа №4 им. Ивана Черных) в финале еще раз продемонстрируют умение решать нефтегазовые и цифровые кейсы, а также получат возможность пройти еще один курс обучения от экспертов «Сириуса».

– Прошло пять лет, как мы запустили этот проект, и мы видели, как с каждым годом растет число участников, появляется больше новых интересных кейсов по нефтегазовой тематике. И на мой взгляд, самое главное еще и то, что здесь встречаются ребята, которые когда-то пришли к нам восьмиклассниками, а сегодня они уже выпускники школ, красивые, умные, целеустремленные и открытые новому миру. Это яркий показатель того, что турнир «Умножая таланты» не теряет свой привлекательности и актуальности у молодежи, – отметила Ирина Николаева, начальник Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

Дополнительная информация доступна на официальном сайте турнира.



«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти», запущена в 2012 году. Объединила разрозненные социальные, гуманитарные и благотворительные проекты компании в новый формат – от спонсорства и донорства к системной работе с регионами, активными жителями и сотрудниками и собственным социальным проектам.



Парк науки и искусства «Сириус» создан Фондом «Талант и успех» и соединил в себе научные инновации и традиции мирового искусства. Здесь располагаются уникальные и современные лаборатории для проектной и научно-исследовательской работы, мастерские, экспозиции и выставочные залы, учебные аудитории и классы, в которых проводится обучение с применением инновационных образовательных технологий, проходят фестивали науки и творчества, концерты классической музыки и балета, художественные выставки, лекции ведущих ученых.



Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, альма-матер победителей международных соревнований по программированию: ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и многих других. Приоритетные направления: IT, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, умные материалы, биотехнологии, инфохимия, урбанистика, Art&Science, Science Communication.

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