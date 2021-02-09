Пожарные спасли двух человек во время пожаров в Томской области

9 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 8 февраля, в Томской области пожарные спасли из горящих домов пожилых мужчину и женщину, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о первом возгорании поступило в 13.54. Горел частный жилой бревенчатый дом в селе Семилужки Томского района. К приезду пожарных веранда и крыша дома были охвачены огнем. Начальник караула и местные жители через окно спасли 86-летнего хозяина дома. Он не пострадал, но для досмотра его доставили в медучреждение.

В результате пожара сгорела веранда, у дома обгорели обрешетка крыши и смежная с верандой стена. Площадь пожара составила 48 кв.метров. Возгорание удалось ликвидировать в 15.15. На месте работали десять человек три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Сообщение о втором пожаре поступило в 13.55. Горел двухэтажный кирпичный жилой дом в селе Куяново Первомайского района. К приезду пожарных в одном из подъездов было задымление. Металлическая дверь квартиры, из которой шел дым, была закрыта. Пожарный местного отдельного поста проник в помещение через окно по штурмовой лестнице. Вместе с ним поднялся один из местных жителей.

В коридоре на полу они нашли женщину 66-летнюю женщину, эвакуировали ее из дома и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в Первомайскую районную больницу с отравлением угарным газом.

С огнем удалось справиться за две минуты. В одной из комнат на металлической кровати обгорел матрас. Площадь пожара составила два квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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