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Ректор ТГУ назначен и.о. президента Российской академии образования

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В минувшую субботу, 6 февраля, ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского назначили исполняющим обязанности президента Российской академии образования. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте РАО.

Бывший президент — Юрий Зинченко — покинул свой пост. В опубликованном на сайте обращении он отметил, что хочет сосредоточиться на исследовательской и преподавательской деятельности. До ухода Юрия Зинченко Эдуард Галажинский занимал пост вице-президента Российской академии образования.

Напомним, Эдуард Галажинский возглавил ТГУ в 2013 году, сменив на посту ректора Георгия Майера, руководившего вузом с 1995 года. До этого Галажинский занимал должность первого проректора. В феврале 2019 года он стал вице-президентом Российской академии образования.

Российская академия образования ведет исследования и разработку научных основ образования в Российской Федерации с учетом социально-экономических изменений в обществе, культурных традиций народов России и зарубежного опыта. Она координирует апробацию образовательных технологий, средств и форм организации обучения и воспитания, а также исследования в интересах повышения педагогической культуры российского общества.

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