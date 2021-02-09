В Томске открылась выставка уникальных архивных документов «Без срока давности»

9 февраля 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

8 февраля в Томске во Дворце народного творчества «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) состоялось торжественное открытие всероссийской выставки архивных документов «Без срока давности». Экспозиция рассказывает о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

Открытие выставки приурочено к дате произнесения вступительной речи Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на международном военном трибунале в Нюрнберге 8 февраля 1946 года. Именно из этой речи мир впервые узнал о масштабе преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Выставки «Без срока давности» открылись в 63 регионах России.

В экспозиции представлены наиболее интересные архивные документы из 7 тысяч выявленных в ходе реализации проекта «Без срока давности». Над ними работали 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков — кандидатов и докторов наук. На выставочных стендах рассказывается о карательных операциях, массовом уничтожении мирного населения, пытках голодом, преступлениях против детства, принудительных работах, угоне мирного населения в Германию, уничтожении людей, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. В экспозиции представлена информация по всем оккупированным территориям, жители которых ощутили на себе политику геноцида.

«С момента окончания Великой Отечественной войны минуло 75 лет. Любое принижение ее роли, значения, смысла — не только противоречит истине, но и безнравственно, поскольку подобные подходы оскорбляют память миллионов павших, больно задевают чувства живых. Эта выставка рассказывает о тех зверствах, которые происходили в 1941-1944 годах на территории Советского Союза, и вы, школьники, студенты, со скорбью будете читать строки о геноциде советского народа и всегда чтить память погибших», – отметил на церемонии открытия заместитель председателя томского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Дубровин.

В свою очередь заместитель начальника департамента по культуре Томской области Лариса Важова отметила, что экспозиция содержит «достаточно страшные документы для современного сознания» и является живым доказательством того, что эти события действительно были.

«Обычно на выставках всем желают приятного просмотра. Я же хочу попросить вас, ребята, прочитайте внимательнее, запомните на всю свою жизнь то, что вы увидите на этих стендах, - обратилась к собравшимся Лариса Важова. – Самое главное – передать память потомкам для того, чтобы в будущем в истории нашей страны больше никогда не повторились эти страшные события».

Выставка «Без срока давности» будет работать в центральном фойе «Авангарда» до 27 февраля включительно с 9.00 до 18.00, телефон для записи: 8 (3822) 644-320. Затем экспозицию планируют разместить томские вузы — Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Томский архитектурно-строительный университет. После выставка побывает во всех муниципалитетах Томской области.

Фото: Серафима Кузина

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