В Томском политехе открылась первая в России мультимедийная аудитория

Сегодня, 8 февраля, в Томском политехническом университете открылась мультимедийная аудитория для лекционных занятий преподавателей вуза и приглашенных спикеров. Подобная аудитория в России первая, сообщает пресс-служба ТПУ.

Мультимедийный модуль аудитории состоит из двух больших телевизоров, на которых отображаются все студенты, цифровая доска, которую можно использовать также как горизонтальный или вертикальный электронный флипчарт. Спикера снимают параллельно с трех видеокамер, которые передают изображение в разрешении 4K. Презентация преподавателя выводится на контрольный монитор. Аудитория оборудована системой радиосвязи: радиомикрофоны, акустические колонки, видео- и аудиомикшеры.

«По сути, мультимедийная аудитория представляет из себя полноценную видеостудию. Комплекс в полной мере воссоздает обстановку классической лекции, которая размылась с переходом на дистанционный формат обучения. Мы постарались создать все условия для интерактивной работы, максимально приближенной к реальности», — отметил на церемонии открытия врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Преподаватель ведет занятие, используя радиомикрофон-петличку. Таким образом, он может свободно жестикулировать и передвигаться, звук остается чистым и качественным. Слушатели на своих мониторах видят попеременно спикера с разных ракурсов и изображение с доски или презентацию. Видео занятий будут записываться и сохраняться в высоком качестве.

Одной из особенностей аудитории является электронная доска, на которой преподаватель может писать электронными маркерами как по чистому листу, так и поверх заготовок, вносить правки и одним жестом стирать написанное. При этом картинка транслируется зрителю не через видеокамеру с возможными помехами в виде бликов, а непосредственно в цифровом виде.

Воспользоваться мультимедийной аудиторией сможет любой преподаватель Томского политеха.

«Мы планируем также приглашать в эту аудиторию приезжающих спикеров для открытых лекций для студентов ТПУ и других вузов России. В период пандемии это лучший вариант в сравнении с классической встречей, ведь к лекции смогут подключиться тысячи зрителей, а количество мест в классической аудитории ограничено, — считает Андрей Яковлев. —Телестудии сегодня работают во многих учебных заведениях, но они дороги в эксплуатации, требуют работы целого штата сотрудников и едва ли позволяют оперативно получать обратную связь от зрителей. Аудитория в ТПУ уникальна для вузов России: благодаря новинкам мира технологий она позволяет на лету обрабатывать цифровые потоки видео и звука высокой четкости и плавно их интегрировать в системы видеоконференцсвязи, а все сопровождение с легкостью осуществляет один сотрудник технических служб».

Первую лекцию в новой аудитории прочитал профессор ТПУ Павел Стрижак. Он рассказал школьникам и студентам об исследованиях в области энергетики: разработке технологии микровзрывного измельчения капель топлива для повышения энергоэффективности двигателей.

«Томский политехнический всегда был передовым университетом, в котором рождались новые технологии. Созданная аудитория признана решить сразу две проблемы: техническую и психологическую. У студентов появилась возможность получать знания при помощи высокотехнологичного оборудования, в том числе камеры „360 градусов“ и VR. А у преподавателей — не только удерживать внимание слушателей и конкурировать с другими онлайн-ресурсами, но и доносить информацию с наибольшей эффективностью», — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: