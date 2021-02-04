18+
18+

В Томске девочка-подросток, выходившая из маршрутки, попала под ее колеса

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий ДТП инцидент жесть Томска В Томске девочка-подросток, выходившая из маршрутки, попала под ее колеса

Сегодня утром, 8 февраля, в Томске под колеса маршрутного ПАЗа попала 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.45 на пр.Фрунзе, 107. По предварительным данным, водитель автобуса при высадке пассажиров не убедился в безопасности и начал движение от остановки. В результате выходившая из транспортного средства девочка упала. После этого автобус наехал на ребенка задним колесом. Водитель маршрутки покинул место происшествия, но впоследствии был найден.

Девочку для осмотра доставили в медучреждение. Водитель автобуса будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском

4 февраля 2021
Томские новости

В Томской области ищут нового директора ОЭЗ

22 января 2021
Томские новости

Томичи могут узнать факты о ТПУ и подписать открытку на сайте к 125-летию вуза

15 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о теориях заговора и среднерусской тоске

25 января 2021
Томские новости

Томских предпринимателей научат использовать TikTok для бизнеса

9 февраля 2021
Томские новости

Здание первого кинотеатра в Томске сдается в аренду

22 января 2021
Томские новости

Участниками регионального этапа интеллектуального турнира в Томске стали 20 школьников

9 февраля 2021
Томские новости

Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Анна Штаничева

11 февраля 2021
Томские новости

Томский областной суд оставил Ивана Кляйна в СИЗО до марта

1 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle