В Томске девочка-подросток, выходившая из маршрутки, попала под ее колеса

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 8 февраля, в Томске под колеса маршрутного ПАЗа попала 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.45 на пр.Фрунзе, 107. По предварительным данным, водитель автобуса при высадке пассажиров не убедился в безопасности и начал движение от остановки. В результате выходившая из транспортного средства девочка упала. После этого автобус наехал на ребенка задним колесом. Водитель маршрутки покинул место происшествия, но впоследствии был найден.

Девочку для осмотра доставили в медучреждение. Водитель автобуса будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: