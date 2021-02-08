Более 400 жителей Томской области, перенесших COVID-19, прошли реабилитацию в НИИ курортологии

8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России получил реабилитацию 441 житель Томской области, перенесший новую коронавирусную инфекцию. Из них 387 — в очном формате (амбулаторно, а также в условиях дневного или круглосуточного стационара), еще 54 — онлайн, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Для прохождения постковидной реабилитации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или оставить заявку на сайте covidtomsk.ru, который создан по поручению губернатора», — сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталия Метелёва.

Программа очной медицинской реабилитации предусматривает физиотерапию, психологическую и нейропсихологическую коррекцию, занятия с психологом. Пациенты получают физиолечение, массаж, занимаются лечебной физкультурой, посещают тренинги для восстановления функций памяти и внимания. В программу телемедицинской реабилитации включены онлайн-занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и занятия с психологом.

На старте и после прохождения курса пациентов осматривает мультидисциплинарная команда специалистов: врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры, проводятся необходимые исследования.

«Курс рассчитан на 14-16 дней. Условия прохождения реабилитации определяются после консультации пациента с врачом. Восстановительные процедуры позволяют повысить общую физическую выносливость, аэробный резерв, учат самостоятельно купировать приступы одышки, помогают восстановить повседневную активность и вернуться к привычному режиму жизни», — пояснил директор НИИ курортологии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Алексей Зайцев.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 862 случая заболевания коронавирусом, 26 141 человек выздоровели.

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