В Томске осудят педофила, снимавшего на телефон падчерицу и ее двоюродную сестру

5 февраля 2021 / Томский Обзор

В Томской области направлено в суд уголовное дело 49-летнего томича, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы и изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении спящей падчерицы. Кроме того, с 2016 по 2020 год он фотографировал на свой мобильный телефон интимные части спящих девочек. Жертвами стали падчерица и ее двоюродная сестра. Снимки он копировал и хранил на жестком диске.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Сейчас обвиняемый находится под стражей. При предъявлении обвинения он частично признал свою вину. Расследование уголовное дела завершено. Его материалы, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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