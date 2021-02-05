На рекультивацию полигона ТБО в томской Новомихайловке в 2021 году направят почти 100 млн рублей

5 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Администрации Томской области

На полигоне твердых бытовых отходов в Новомихайловке началось устройство противофильтрационного экрана. Также продолжаются работы по планировке свалочного тела, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«На продолжение рекультивации в 2021 году предусмотрено 95,5 млн рублей — на устройство противофильтрационного экрана, эксплуатационного проезда и дальнейшую планировку свалочного тела. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов», — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

На весь комплекс работ до 2024 года будет направлено свыше 447 млн рублей, из них 357 — из федерального бюджета. К 2028 году после полного восстановления ценности нарушенных земель на месте бывшего полигона появится зеленая рекреационная зона.

Полигон ТБО в окрестностях села Новомихайловка эксплуатировался с 1964 года по 2010 год. К моменту закрытия на площади 54 гектара было накоплено более 34 млн кубометров отходов IV–V классов опасности. Приказом Минприроды России полигон включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Напомним, в 2021 году в Томске согласно территориальной схеме должен быть построен мусоросортировочный завод. Сейчас, по сообщению пресс-службы мэрии города, отобранный томичами мусор направляют в сортировочный цех на территории Северска. Полученный там стеклянный бой передают в Новосибирск, на завод по производства стекла «Экран».

Фото: администрации Томской области.

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