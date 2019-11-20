Томская область получит более 400 млн рублей на рекультивацию мусорного полигона в Новомихайловке

20 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В 2020 году Томск получит средства на рекультивацию старого полигона ТБО в Новомихайловке в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом на прошедшем накануне «круглом столе» сообщил и.о. руководителя областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов.

Как сообщает передает пресс-служба мэрии, работы начнутся уже в 2020 году. А в 2021 году в Томске согласно территориальной схеме должен быть построен мусоросортировочный завод, местоположение которого сейчас определяется.

Очередным этапом реализации нацпроекта стало введение раздельного сбора мусора, при котором часть одна отходов направляется на утилизацию, другая — может использоваться в качестве вторсырья. Выполняя это требование закона, регоператор в ноябре установил на контейнерных площадках Томска 345 сетчатых контейнеров оранжевого цвета. Томичи могут в них складировать бумагу, стекло, пластик и металл. В будущем количество спецконтейнеров будет увеличено — уже в этом году дополнительно поставят 250 емкостей.

Отобранный томичами мусор направляют в сортировочный цех на территории Северска. Полученный там стеклянный бой передают в Новосибирск, на завод по производства стекла «Экран».

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