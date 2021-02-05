18+
18+

В Томске начали выращивать вешенку в промышленных масштабах

Еда, Предприятия Томска и области, Томские новости, вешенка грибы производство промышленные масштабы производство еда купить грибы в Томске В Томске начали выращивать вешенку в промышленных масштабах

В поселке Светлый построили грибную ферму по производству гриба вешенки. Здесь ежемесячно выращивают около трех тонн гриба, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Ферму построили предприниматели Артур Иванов и Артем Мишин. Общая площадь хозяйства составляет 400 кв. метров, включая камеры инкубации (60 «квадратов») и роста (120 кв. метров). На производстве обустроена чистая зона для обработки субстрата (лузги подсолнечника) и посева мицелия, а также зона фасовки с холодильной камерой, душевая для сотрудников, санузел и административная часть. Ферма имеет собственную котельную и скважину.

«В пользу вешенки и хорошего продвижения гриба на рынке сыграло несколько факторов, но в первую очередь, — финансовый. Производство шампиньонов гораздо дороже, к тому же вешенка сравнительно быстро растет», — сказал Артем Мишин.

90% продукции они реализуют через крупные торговые сети, остальное забирает томский общепит. Совладельцы производства рассчитывают, что покупатели оценят вкус вешенки, и уже через год готовы увеличить производство гриба вдвое.

В пресс-службе обладминистрации отмечают, что в 2020 году Правительство РФ включило грибы в перечень сельскохозяйственной продукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Тело 4-летней девочки обнаружили при тушении пожара в Томской области

5 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают сделать селфи в музеях Политеха

19 января 2021
Томские новости

Более 110 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

28 января 2021
Томские новости

Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

14 февраля 2021
Томские новости

Студенты ТУСУРа получили наборы разработчиков для сети интернета вещей от МТС

17 февраля 2021
Томские новости

Эксперт из Нью-Йорка расскажет томичам о продвижении в TikTok

5 февраля 2021
Томские новости

Томский областной суд оставил Ивана Кляйна в СИЗО до марта

1 февраля 2021
Томские новости

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Луканину до конца апреля

26 января 2021
Томские новости

Старшеклассник из Томской области получил награду за спасение девочки

19 января 2021
Комментарии для сайта Cackle