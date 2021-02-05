В Томске начали выращивать вешенку в промышленных масштабах

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

В поселке Светлый построили грибную ферму по производству гриба вешенки. Здесь ежемесячно выращивают около трех тонн гриба, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Ферму построили предприниматели Артур Иванов и Артем Мишин. Общая площадь хозяйства составляет 400 кв. метров, включая камеры инкубации (60 «квадратов») и роста (120 кв. метров). На производстве обустроена чистая зона для обработки субстрата (лузги подсолнечника) и посева мицелия, а также зона фасовки с холодильной камерой, душевая для сотрудников, санузел и административная часть. Ферма имеет собственную котельную и скважину.

«В пользу вешенки и хорошего продвижения гриба на рынке сыграло несколько факторов, но в первую очередь, — финансовый. Производство шампиньонов гораздо дороже, к тому же вешенка сравнительно быстро растет», — сказал Артем Мишин.

90% продукции они реализуют через крупные торговые сети, остальное забирает томский общепит. Совладельцы производства рассчитывают, что покупатели оценят вкус вешенки, и уже через год готовы увеличить производство гриба вдвое.

В пресс-службе обладминистрации отмечают, что в 2020 году Правительство РФ включило грибы в перечень сельскохозяйственной продукции, производство которой не облагается налогом на прибыль.

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