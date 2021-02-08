Двое пострадали в тройном ДТП на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 4 февраля, под Томском, на участке между селами Петрово и Дзержинское, столкнулись Toyota Carina, Hyundai Tuscon и Scania, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00. По предварительным данным, водитель Hyundai, двигавшегося в сторону Томска, во время обгона выехал на встречную полосу, не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение. После этого иномарка столкнулась со встречным Toyota Carina и попутным Scania.

В результат ДТП водитель Hyundai и девушка-пассажир Toyota с травмами доставлены в медучреждение.

Фото: 70.мвд.рф

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: