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Двое пострадали в тройном ДТП на трассе под Томском

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Вчера, 4 февраля, под Томском, на участке между селами Петрово и Дзержинское, столкнулись Toyota Carina, Hyundai Tuscon и Scania, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00. По предварительным данным, водитель Hyundai, двигавшегося в сторону Томска, во время обгона выехал на встречную полосу, не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение. После этого иномарка столкнулась со встречным Toyota Carina и попутным Scania.

В результат ДТП водитель Hyundai и девушка-пассажир Toyota с травмами доставлены в медучреждение.

Фото: 70.мвд.рф

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