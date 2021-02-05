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Завтра в Томске стартует фестиваль «Снег в котельной» с томским чаепитием и конкурсом бесконтактных поцелуев

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Завтра, 6 февраля, в пространстве «ars котельная», управляемом художницами Аксиньей и Вероникой Сарычевыми, откроется фестиваль «Снег в котельной». В программе: ледовая лаборатория, студия записи подкаста или эфира, ледяной виджеинг, конкурс бесконтактных поцелуев и многое другое.

Как сообщают организаторы на странице пространства в ВКонтакте, в котельной будут регулярно проходить творческие встречи с экспериментами и культурным досугом.

«Весь февраль мы будем регулярно собираться в котельной и бытовке, экспериментировать с замораживанием воды и выживанием/культурным досугом в условиях жесткого ограничения ресурсов (тепла и электроэнергии), — отмечают организаторы. — По большому счёту у нас нет плана, мы хотим сохранить открытость событий и документировать происходящее. Но мы собираемся постоянно что-то делать или говорить, или изобретать, или играть. Это самое главное».

В программе уже есть диджей сеты, концерт, кинопоказ, ледяные скульптуры. Организаторы уточняют: «Список можно продолжать. Возможно всё, но ничего не гарантировано».

В день открытия фестиваля в котельной заработает ледовая лаборатория, гостей также ждет surival party в бытовке. В субботу, 7 февраля, здесь пройдет запись подкаста или эфир, затем киновидеопоказ и томское чаепитие. Авторы отмечают, что фестиваль продлится до 31 февраля (авторская задумка — прим.ред.). За это время в котельной пройдут ледяной виджеинг, конкурс бесконтактных поцелуев и взятие снежного кремля.

Пространство «ars котельная» существует с сентября 2018 года в здании бывшей котельной во дворе бани на Советской. Ранее «котельная» работала только летом, проводя творческие встречи и выставки. Так, в мае 2019 в выставочном пространстве прошла выставка плакатов с монстрации, а в октябре 2020 выставка «бесполезных работ».

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