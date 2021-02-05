Минувшей ночью в Томске во время пожаров эвакуировали 11 человек

5 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В ночь на пятницу, 5 февраля, в Томске произошли два пожара, в результате которых были эвакуированы жильцы горящих домов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о первом возгорании поступило в 2.21. Горел 9-этажный панельный дом по ул.Иркутский тракт, 83. К приезду пожарных шел густой дым из подъезда. Сотрудники МЧС по лестницам эвакуировали 2 человек

Возгорание удалось ликвидировать к 2.55. В результате на 1 этаже (с отдельным выходом на улицу) в бытовом помещении, где ранее был мусоропровод, сгорели резиновые шины, вещи, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Второй пожар произошел в 4.16. На этот раз загорелась квартира в 5-этажном кирпичном доме по ул.Киевская, 89. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. К приезду первого подразделения из однокомнатной квартиры шел дым, было задымление в подъезде.

"В квартире никого не было (хозяйка находится в больнице). Возгорание потушено соседями до прибытия пожарных (имелся ключ от квартиры). Пожарные эвакуировали из подъезда 9 человек", - говорится в сообщении.

В результате пожара в комнате на металлической кровати обгорел матрас. По предварительным данным, причиной пожара стал оставленный включенным электроприбор.

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