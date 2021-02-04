Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области
4 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 114 человек. Четверо заболевших скончались, сообщает Оперштаб Томской области.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 599 случаев заболевания коронавирусом. 25 839 заболевших выздоровели.
В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 0,91.
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