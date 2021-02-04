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Томская область в 2020 году вдвое увеличила экспорт продукции АПК

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Томская область в 2020 году довела экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) до $49,26 млн, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрей Кнорра.

В 2019 году экспорт продукции составил $25,35 млн. Таким образом, показатель увеличился практически вдвое. Объем экспортированной продукции вырос на 14,8% — с 6,907 тыс. тонн до 7,926 тыс. тонн.

По словам Кнорра, росту способствовало увеличение поставок расового масла ООО «Сибирская олива» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»), а также старт экспорта свинины во Вьетнам агрохолдингом «Сибирская аграрная группа» (бренд «Сибагро»).

«Томская область не аграрный регион, но экспорт АПК у нас на втором месте после лесопромышленного комплекса, который уже начинает поджимать. (. . .) 30% экспорта пришлось на рапсовое масло, 20% — на экспорт свинины», — сообщил Кнорр.

Он отметил, что продукцию экспортировали 64 компании в 47 стран. Основным потребителем является Китай, закупивший продукции на $20,2 млн.

Как сообщалось, к 2025 году Томская область рассчитывает довести экспорт продукции АПК до $58,8 млн.

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