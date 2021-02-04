«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность геологоразведки

4 февраля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» расширяет применение технологии «Зеленая сейсмика» и «Зеленая сейсмика 2.0», позволяющей минимизировать воздействие на экосистему при проведении геологоразведочных работ. В 2020 году инновационный подход позволил сохранить свыше 30 000 деревьев в Томской области.

«Зеленая сейсмика» – разработанная «Газпром нефтью» технология сейсморазведки* с использованием беспроводного регистрирующего оборудования. Оно устанавливается с помощью компактной вездеходной техники, что позволяет минимизировать ширину создаваемых в лесах просек. Новое поколение технологии - «Зеленая сейсмика 2.0» - предполагает дополнительно к этому использование компактных буровых установок для работ на просеках, где ведется инициирование сейсмических сигналов. Все это позволяет минимизировать воздействие на экосистему, сокращает сроки и повышает безопасность сейсморазведки**.

«Газпромнефть-Восток» использовал «Зеленую сейсмику 2.0» при изучении Западно-Лугинецкого лицензионного участка в Парабельском районе Томской области. Применение беспроводного оборудования, мобильного и компактного транспорта и современных материалов позволило сохранить порядка 30 000 деревьев.

Полученная по итогам сейсморазведки информация ляжет в основу концепции дальнейшей разработки Западно-Лугинецкого участка. По итогам интерпретации данных будут определены точки для бурения поисковых и разведочных скважин. С 2022 года «Газпромнефть-Восток» планирует масштабировать применение технологии «Зеленая сейсмика» на новые геологоразведочные проекты.

– Природа Западной Сибири богата не только запасами углеводородов, но уникальна и разнообразна животным и растительным миром. Наше предприятие пять лет назад первым на территории области применило природосберегающий метод «Зеленая сейсмика» и сейчас мы продолжаем его совершенствовать. Развивая свои активы, мы делаем акцент на инновационных технологиях, которые позволяют сохранить экосистему региона, – отметил Анатолий Верин, главный геолог «Газпромнефть-Востока».

– Применение современного беспроводного метода при проведении сейсморазведочных работ, использование телеметрической аппаратуры – это огромный шаг вперед в сравнении с обычной линейной сейсморазведкой, где подключение приборов проводилось при помощи проводной связи. Благодаря применению новой высокотехнологичной методики, удалось значительно сократить воздействие на природу, что характеризует современных нефтяников как ответственных и грамотных недропользователей, – отметил Виталий Меркулов, кандидат геолого-минералогических наук, куратор научно-исследовательских работ по сейсмике в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

Справка:

*Сейсмическая разведка (сейсморазведка) – это геофизический метод исследования строения Земли и геологической среды, поисков и разведки нефти и газа, а также других полезных ископаемых, основанный на изучении распространения упругих волн, возбужденных искусственно с помощью тех или иных источников: взрывов или ударов.

** Технология также предусматривает автоматизацию обработки деревьев, что повышает безопасность производственного процесса, сокращая численность задействованного персонала.

Проекты «Зеленая сейсмика» и «Зеленая сейсмика 2.0» «Газпром нефти» вошли в число лучших экологических проектов в России в 2020 году. Технология получила Национальную экологическую премию имени В.И. Вернадского в номинации «Наука для экологии». Инновационный и экологичный подход к сейсморазведке сохраняет леса. Отказ от применения флота тяжелой техники значительно сокращает потребление горюче-смазочных материалов, снижает нагрузку на почву и повышает безопасность проведения работ.

Технология широко используется компанией при исследовании участков с лесными массивами в ХМАО-Югре и ЯНАО, в Томской области и других регионах Восточной Сибири. С момента запуска проекта «Зеленая сейсмика» позволила «Газпром нефти» сохранить более 4,5 млн деревьев.

Национальная экологическая премия учреждена Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского в 2003 году. С 2013 года она стала носить имя В.И. Вернадского в честь 150-летнего юбилея ученого. Целью премии является выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды.

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