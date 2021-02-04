МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ объявили о стратегическом партнерстве

4 февраля 2021 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о сотрудничестве в разработке, апробации и внедрении цифровых решений, IT инструментов и сервисов в медицинскую, исследовательскую и образовательную деятельность кардиоцентра. В рамках соглашения планируется экспериментальная и клиническая апробация этих решений на базе НИИ кардиологии.

«Вместе будем разрабатывать и внедрять различные ИТ –решения, которые соответствуют мировым трендам, такие как решения в области Big Data (Анализ больших данных), которые позволяют организовать удаленный мониторинг показателей состояния пациентов, в том числе, после высокотехнологичных методов лечения в НИИ», — сообщила на своей странице в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Она также добавила, что цифровая аналитика за доли секунды предоставит все необходимые данные для принятия верного решения. Результаты исследовательской работы сотрудников НИИ также будут оцифрованы, а значит — будут доступны для установки диагноза и плана лечения пациентов. Причем не только тех, кто находится в стационаре кардиоцентра, но и тех, кто будет наблюдаться дистанционно, с помощью сервисов телемедицины.

Так, с помощью системы дистанционного мониторинга артериального давления «МТС 120/80» также планируется проводить наблюдение за показателями артериального давления (АД) у больных артериальной гипертоний (АГ). Использование системы поможет повысить эффективность контроля АД и улучшит прогноз при АГ, которая является самым распространённым сердечно-сосудистым заболеванием и ведущей причиной кардиоваскулярных осложнений.

«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Нынешняя ситуация ускоряет развитие в области телемедицинских технологий. С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский опыт и широкий спектр специализаций врачей НИИ кардиологии станут еще ближе к пациентам», ― прокомментировал директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН, Сергей Попов.

«Наше сотрудничество — это коллаборация двух лидеров в своей сфере. Мы готовимся создать уникальный продукт в сегменте digital health, объединяющий в себе медицинскую экспертизу Томского кардиоцентра и опыт МТС. Уверена, наше сотрудничество приведет к прорыву в области цифровизации медицины не только на региональном, но и федеральном уровне. И, самое главное, мы работаем на благое дело — сохранение здоровья и даже жизни тысяч людей по всей стране», — отмечает директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Система «МТС 120/80» предназначена для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Система состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и личного кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80».

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