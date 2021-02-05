Онлайн-карта стрит-арта Томской области получила первое обновление

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2021 // Фото: Instagram.com

Создатели онлайн-карты «Томск. Новый город», на которой отображается информация о граффити, произведениях стрит-арта и значимых для уличной культуры мест, выпустили первое обновление.

Как уточнил в своем инстаграм-аккаунте один из авторов проекта Иван Ларионов, теперь карта называется Discover Tomsk и найти её можно на сайте Street Vision. После обновления здесь появились 50 новых объектов и спотов — мест, где собираются и рисуют райтеры (граффити-художники), — в числе которых стрит-арт в Каргаске и Парабели. На новых объектах стали активны ссылки на художников, обновлены иконки, а фотографии открываются быстрее. Также у проекта Discover Tomsk появился новый партнер — магазин уличной одежды российских марок Dvor Tomsk.

Автор проекта также отметил, что за месяц карту посмотрели 3740 раз.

«Это кропотливая работа, там ведь не только фотографии, но и информация о каждом объекте. Очень много времени уходит на заполнение. Мне не в тягость, а в радость, потому что я томич, люблю Томск и хочу чтобы приезжало больше туристов», — рассказал «Томскому Обзору» Иван Ларионов. — Проектом заинтересовались люди из администрации и предложили свою поддержку. Также мы планируем принять участие в нескольких гранатовых конкурсах и выиграть их. Шансы у нас есть».

Следующее обновление планируется в конце февраля.

«Там будут атмосферные места, о которых мало кто знает в Томске и культовые заведения города, которые обязательно нужно посетить», — сообщает Иван.

Посмотреть онлайн-карту можно на сайте Street Vision.

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