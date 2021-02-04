Кампания по изданию книги о Томске собрала более 100 заказов за три дня

4 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Иллюстрации к книге, Владимир Дударев

Кампания по изданию книги о Томске позволила собрать первые 100 заказов за три дня с момента старта, 1 февраля. На данный момент, заказаны уже 102 «Городских путешествия».

География участников не ограничивается Томском — в списке уже есть и Москва, и Сочи, и другие города России.

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга для школьников, которая готовится к выходу весной 2021 г. Главный герой книги — мальчик 10 лет, который изучает свой город, узнает место, где он живет, и меняет свое отношение к нему — от безразличия к интересу. «Городское путешествие. Томск» позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории. Это позволит дать маленькому горожанину представление о месте, где он живет.

Екатерина Кирсанова, директор музея «Профессорская квартира» Фото: Серафима Кузина

«Книга о Томске для школьников — необходимая вещь. Я живу в Томске 20 лет и, можно сказать, все это время постоянно слышу с разных сторон, что такая книга для детей очень нужна. Это настолько давно уже надо было сделать, и я страшно счастлива, что наконец-то кто-то все это придумал и реализовал, — отмечает Екатерина Кирсанова, директор частного томского музея „Профессорская квартира“. — Мы живем в городе слегка немом, на мой взгляд. Мы сами о нем детям почти ничего не рассказываем. Для города с таким богатым историческим наследием, как Томск, это очень странно. Если мы хотим передать детям наш город, их надо с ним знакомить. Я поддерживаю этот проект и, конечно, с радостью приобрету ее для семьи, как только она выйдет из печати».

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon. Так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book и следите за новостями в инстаграм-аккаунте книги https://www.instagram.com/citytravelbook

«Городское путешествие. Томск» — совместный проект «Томского Обзора» и агентства МакушинМедиаЛаб. Купить книгу по льготной цене — 1000 рублей — можно до 10 марта. Далее стоимость составит 1500 рублей.

Спасибо всем, кто уже поддержал проект, вы лучшие читатели в мире!

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

На фото: иллюстрации к книге «Городское путешествие. Томск» в музее «Профессорская квартира»

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