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Девушка-пилот впервые будет управлять вертолетом санавиации в Томской области

Томские новости, Ирина Долина санавиация полет спасение женщина-пилот Девушка-пилот впервые будет управлять вертолетом санавиации в Томской области

На дежурство в Томской области заступила первая девушка-пилот медицинской эскадрильи компании «Русские Вертолетные Системы» Ирина Долина.

Как уточняют в пресс-службе компании, в 2020 году Ирина Долина окончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Она прошла подготовку в качестве пилота вертолета «Ансат» с опытными инструкторами авиамедицинской эскадрильи «Русских Вертолетных Систем».

«В процессе учебы она продемонстрировала высокие результаты и ответственное отношение к воздушному делу и по окончании обучения получила предложение пополнить летный состав авиакомпании», — говорится в сообщении.

Решение направить Ирину в Томскую область было принято после прохождения дополнительной подготовки в авиационном учебном центре компании на базе санитарной авиации «Хелипарк Подушкино» в Московской области.

«Русские Вертолетные Системы» заступили на дежурство в Томской области в октябре 2018 года и применяют в своей работе в регионе связку из двух типов медицинских вертолетов — среднего Ми-8АМТ и нового отечественного двухдвигательного вертолета «Ансат». Оба вертолета базируются в городе Колпашево и несут круглосуточное дежурство.

За первый месяц 2021 года вертолетами авиакомпании было перевезено 92 пациента. Всего же за время работы в регионе «Русскими Вертолетными Системами» было эвакуировано свыше 1700 пациентов. Развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

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