Следственные действия по делу арестованного мэра Томска Кляйна завершены — СКР

2 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Следственное управление СКР по Томской области завершило следственные действия по уголовному делу о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления ведомства Елену Лебедеву.

«Следственные действия по уголовному делу в отношении Кляйна завершены. В ближайшее время планируется ознакомление обвиняемого с материалами дела», — сказала Лебедева.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным он себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

18 ноября суд временно отстранил мэра от должности на период следствия.

Позже СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Затем Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей мэра Ивана Кляйна до 13 марта. Позже в отношении отстраненного мэра было возбуждено третье уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Иван Кляйн, будучи градоначальником, принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво».

2 февраля адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал провести Кляйну операцию, но ФСИН не везет его в медучреждение. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что решение о операции принимают «коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: