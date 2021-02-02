Арестованному мэру Томска назначили хирургическую операцию, но ее в четвертый раз перенесли - адвокат

2 февраля 2021 / Томский Обзор

Томский НИИ онкологии запланировал хирургическую операцию арестованному мэру Томска Ивану Кляйну, обвиняемому в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на адвоката градоначальника Марину Вихлянцеву.

«Показания к операции были выданы еще 21 января, НИИ онкологии сообщил, что 26 января готовы провести хирургическое лечение и необходимое исследование. Но ФСИН до сих пор Кляйна в НИИ онкологии не переместил. Мэра должны были переместить и сегодня, но этого не произошло», — сказала Вихлянцева.

Она отметила, что управление ФСИН по Томской области без объяснения причин уже четыре раза переносило дату операции, очередная — 4 февраля. «Причина не объявляется ни нам, ни врачам. Это все создает угрозу жизни и здоровью Кляйна», — добавила Вихлянцева.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями регионального управления ФСИН по этому поводу.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным он себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

18 ноября суд временно отстранил мэра от должности на период следствия.

Позже СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Затем Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей мэра Ивана Кляйна до 13 марта. Позже в отношении отстраненного мэра было возбуждено третье уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Иван Кляйн, будучи градоначальником, принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво».

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