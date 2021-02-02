18+
18+

Арестованному мэру Томска назначили хирургическую операцию, но ее в четвертый раз перенесли - адвокат

Дело Кляйна, Судебные дела, Томские новости, уголовное дело суд операция арестовали задержали беспредел Арестованному мэру Томска назначили хирургическую операцию, но ее в четвертый раз перенесли - адвокат

Томский НИИ онкологии запланировал хирургическую операцию арестованному мэру Томска Ивану Кляйну, обвиняемому в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на адвоката градоначальника Марину Вихлянцеву.

«Показания к операции были выданы еще 21 января, НИИ онкологии сообщил, что 26 января готовы провести хирургическое лечение и необходимое исследование. Но ФСИН до сих пор Кляйна в НИИ онкологии не переместил. Мэра должны были переместить и сегодня, но этого не произошло», — сказала Вихлянцева.

Она отметила, что управление ФСИН по Томской области без объяснения причин уже четыре раза переносило дату операции, очередная — 4 февраля. «Причина не объявляется ни нам, ни врачам. Это все создает угрозу жизни и здоровью Кляйна», — добавила Вихлянцева.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями регионального управления ФСИН по этому поводу.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным он себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

18 ноября суд временно отстранил мэра от должности на период следствия.

Позже СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Затем Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей мэра Ивана Кляйна до 13 марта. Позже в отношении отстраненного мэра было возбуждено третье уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Иван Кляйн, будучи градоначальником, принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 90 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

6 февраля 2021
Томские новости

На этой неделе в Томске стартует Первенство России по ледолазанию

10 февраля 2021
Томские новости

Гороховские склады в Томске выставлены на аукцион

21 января 2021
Томские новости

К следующему году в Томской области заработает крупный мусоросортировочный комплекс

8 февраля 2021
Томские новости

Новый собственник Гороховских складов в Томске хочет согласовать их реконструкцию с властями

9 февраля 2021
Томские новости

Томичам расскажут о судьбе «пассажира философского парохода», первого ректора ТПУ Ефима Зубашева

11 февраля 2021
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

7 февраля 2021
Томские новости

Шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

29 января 2021
Томские новости

Томский политех разрабатывает цифровую модель университета

29 января 2021
Комментарии для сайта Cackle