В Томской области благоустроят 50 общественных пространств в рамках госпроекта

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2021 // Фото: vk.com/sredatomsk

В 2021 году в Томской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 50 общественных пространств. При этом власти намерены более плотно взаимодействовать с общественностью при выборе дизайна новых объектов. Об этом на прошедшей сегодня итоговой пресс-конференции сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.

«Конечно, эта программа имеет очень большое значение, это вообще драйвер для взаимодействия с людьми. В этом году мы будем очень много работать с теми, кто будет принимать участие в голосовании по дизайну объектов. Будет новая платформа по взаимодействию с людьми, федеральная платформа. Это очень интересно с точки зрения реализации проекта», — отметил Евгений Паршуто.

Он также отметил, что в городах в рамках проекта занялись благоустройством линейных объектов, имеющих большую протяженность и трафик.

Говоря о результатах проекта в 2020 году, замгубернатора отметил, что в Томской области удалось перевыполнить план по благоустройству, проведя работы на 56 объектах вместо запланированных 54. Он также особо отметил сквер в городе Кедровом.

«Мы слабо себе представляли, как вообще можно такой проект реализовать, как завести необходимые строительные материалы туда. Но, тем не менее, этот проект состоялся. Ни одного бюджетного рубля с него не вернулось, все было израсходовано до копейки по той ПСД, которая была согласована и проверена, — отметил замгубернатора. — Этот объект сегодня - украшение города Кедровый, там постоянно дети с родителями, это совершенно новая жизнь на небольшом пространстве».

Среди успехов 2020 года замгубернатора назвал разработку стандарта благоустройства в Томской области, который был разработан региональным Центром развития городской среды. Этот документ регламентирует все благоустроительные работы.

«Если в областном центре и Стрежевом, например, есть специалисты, готовые и к разработке проектной и сметной документации, то в наших сельских районах эта работа идет очень тяжело. Поэтому выпущена специальная методическая рекомендация, там 16 разделов, которая помогает людям, отвечающим за эту программу, чтобы проектирование и строительство шло по понятным правилам. Не всегда СНИПы и ГОСТы отвечают на эти вопросы. Поэтому стандарт благоустройства в 2020 году заработал в Томской области», — отметил Евгений Паршуто.

Напомним, в 2021 году в томском микрорайоне Наука будет благоустроен «Парк ученых», также будут реализованы этапы благоустройства нижней террасы Лагерного сада, Михайловской рощи, сквера воинов-интернационалистов, сквера по ул. Вершинина, 17 у ДТДиМ, сквера памяти жертв политических репрессий по пр. Ленина, спортивной площадки по ул. Сибирской, 64/1, березовой рощи в мкр. Каштак, пешеходной зоны по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, новый зеленый облик придадут скверу по пр. Фрунзе, 174.

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