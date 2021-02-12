В Томске согласован проект еще одного «дома за рубль»

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2021 // Фото: Никита Кирсанов

В Томске проект ещё одного «дома за рубль», располагающегося по адресу Московский тракт, 7, доведён до стадии согласования. Об этом «Томскому Обзору» сообщил председатель Комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов.

«Дом замечателен тем, что за него очень долго торговались. Он получился одним из самых дорогих объектов программы. В торгах было 5 участников, они дошли до суммы 1,5 млн рублей в год. При том, что стандартная цена в год у нас где-то 100-130 тыс. рублей. Торги были жестокие. 20 июля 2020 года был заключен договор аренды, — отметил Никита Кирсанов. — Проектную документацию сделали за полгода, так как конечно же, арендатор заинтересован в том, чтобы быстрее получить льготы».

Торги выиграло томское ООО «Опорастройсервис». Документацию для дома разработали в компании «Элитпроект» во главе с директором Кириллом Ушаковым. Он же разрабатывала проект для здания по пр. Кирова, 27а — одного из первых, восстановленных в рамках программы «Дом за рубль». На сегодняшний день эта компания ведет несколько других объектов.

В качестве координатора восстановления инвестор привлек Евгения Меняйло, инвестора дома на пр.Кирова, 27а.

«Знакомый попросил, поскольку у меня уже есть опыт восстановления объектов деревянного зодчества. Пока инвестор не определился с тем, как будет использоваться здание в дальнейшем. На данном этапе закончено проектирование, мы подали заявку на первую льготу — 10% от стоимости аренды и получили заключение о соответствии проекта техзданию. Можем начинать капитальный ремонт этого объекта», — рассказал Евгений Меняйло.

По его словам, восстановить дом планируют за два года. Работы на объекте должны начаться, ориентировочно, в конце апреля.

«Состояние объекта намного хуже, чем на Кирова, 27а, потому что дом не эксплуатировался долгое время. Даже один год — уже достаточно для того, чтобы бревна и несущие конструкции пришли в негодность. Ну и фундамент там очень плохой, его практически нет, дом ушел весь, — отметил Евгений Меняйло. — Из интересного — в этом доме присутствуют наличники со ставнями. Они также будут восстановлены».

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, которые могут работать на объекте. Следить за соответствием процесса восстановления проекту будут представители городского департамента архитектуры и градостроительства.

Еще одно отличие дома на Московском тракте, 7 — его цветовое решение. В отличие от других объектов, его покрасят в светлый цвет.

«Мы решили разорвать стереотип, о том, что деревянные дома обычно не красят, или красят в темные цвета, — рассказала главный специалист комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Елена Хатажукова. — Как правило, дома окрашивались натуральными материалами — глиной, известью. Добавлялись также натуральные пигменты — сажа, глина для получения охристых оттенков. Предполагаю, что таким образом защищали бревна. Да и пакля не так вытаскивалась птицами, когда это все было в "обмазке"».

По словам Елены Хатажуковой, выбор цветового решение обусловлен сохранением исторической подлинности. Так, в доме на Московском тракте, 7 видны свидетельства того, что он был окрашен в светлый цвет. Остатки красочных следов есть на элементах декора, карнизе и торцах бревен.

«Архитекторы вышли на объект, подобрали по колористическому вееру наиболее подходящие цвета и на основе этого разработали паспорт фасада, — уточнила Елена Хатажукова. — Мы не будем использоваться материалы, которые использовались раньше. Во-первых, эта технология утрачена. В ту же глину, чтобы обмазку делать, надо пластификаторы добавлять, иначе она расколется и отпадет. Поэтому мы будем просто окрашивать в цвета, которые увидели на фасаде».

По словам Елены Хатажуковой, светлые цветовые решения пытались реализовать и раньше, однако первым успешным опытом (пока только в рамках проекта) оказался дом на Московском тракте, 7. Следующий «дом за рубль», который, предположительно, покрасят в светлый цвет, станет объект на ул.Батенькова, 11.

Муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам передают старинные дома в аренду на 49 лет. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ — до 1 рубля в год. С подробной информацией о домах-участниках проекта можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска».

В настоящее время в рамках томского муниципального проекта «Дом за рубль» восстановлено 5 объектов, на 14 объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.

Узнать больше о программе «Дом за рубль» можно в наших материалах.

Фото: Никита Кирсанов

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