«Ростелеком» в 2020 году подключил к беспроводному интернету еще 11 сел Томской области

2 февраля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В 2020 году «Ростелеком» в Томской области организовал 11 точек доступа в интернет по программе устранения цифрового неравенства (УЦН). Бесплатный интернет появился в населенных пунктах Беловодовка, Громышевка, Окунеево Зырянского района, Березовка, Ломовицк-2, Туендат, Успенка Первомайского района, Белосток, Иштан, Малиновка, Пудовка Кривошеинского района. Для этого связисты построили 167 километров волоконно-оптических сетей связи (ВОЛС).

Оператор предоставляет жителям беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Точки Wi-Fi размещены на железобетонных опорах, которые обеспечивают круговое покрытие в радиусе до 100 метров. Точки доступа расположены на территории населенных пунктов таким образом, чтобы вблизи находились административные здания, школы, больницы или сельские клубы.

«Благодаря проекту УЦН у жителей отдаленных поселков и деревень появилась возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде, получать необходимую информацию, оплачивать счета онлайн, а также общаться в социальных сетях с родными и близкими людьми. В начале 2021 года мы подключим еще два населенных пункта: Аргат-Юл и Альмяково Первомайского района. Для организации этих двух точек компания проложила еще 85 километров ВОЛС по сложному рельефу местности», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Общий объем построенных оператором с 2015 года волоконно-оптических линий связи по проекту УЦН составил более 500 километров, благодаря чему интернет уже появился в 84 населенных пунктах Томской области. В целом доступ к сети по волоконно-оптической линии связи или спутниковой сети получат 107 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек. Для организации коллективных точек доступа к интернету «Ростелеком» проложит 1 689 км ВОЛС.

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