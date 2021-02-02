Респираторный госпиталь на базе роддома №4 в Томске прекратит прием больных с COVID-19

Сегодня, 2 февраля, респираторный госпиталь, развернутый в томском родильном доме №4, заканчивает прием больных с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщает региональный Оперштаб.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть учреждение для работы по профилю. Но при ее ухудшении мы снова сможем перепрофилировать учреждение в формат респираторного госпиталя», — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Оказание плановой и экстренной медицинской помощи по профилю «гинекология» возобновится с середины февраля.

После подготовки гинекологического отделения будет проведена обработка помещений акушерского блока, где расположена «красная зона». Все пациенты, не требующие реанимационной помощи, а также пациенты отделения реанимации после стабилизации состояния, будут перераспределены в другие госпитали.

Предполагается, что в марте родильный дом №4 полностью вернется к работе по оказанию плановой медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Напомним, томичи выступали против перепрофилирования роддома в респираторный госпиталь. Однако 22 октября 2020 года здесь было развернуто 300 коек для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. За этот период здесь вылечились 1 900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.

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