Томский областной суд оставил Ивана Кляйна в СИЗО до марта

1 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский облсуд постановил оставить без изменения решение Кировского районного суда о заключении Ивана Кляйна под стражу. Доводы защиты об отсутствии оснований для такой меры пресечения учтены не были, сообщили адвокаты мэра Томска в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что на 10 страницах апелляционной жалобы адвокаты привели и обосновали массу доводов за то, чтобы изменить меру пресечения на менее жесткую. В жалобе указывалось на неоднократные нарушения следствием и судом норм уголовно-процессуального права, на несоответствие принимаемого судом решения решениям Пленумов Верховного Суда РФ, статьям Конституции РФ и нормам Конвенции о правах человека.

Кроме того, защита приводила подтверждения фактов существенного ухудшения здоровья Ивана Кляйна.

«Фактически в результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Кляйн И.Г. превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой. С учетом динамики ухудшения состояния здоровья обвиняемого можно предположить, что данное продление срока содержания под стражей может носить для него летальный характер, если только мера пресечения не будет изменена на менее строгую, и он не сможет получать полноценный уход и надлежащее лечение», — отмечали в жалобе адвтокты.

По мнению защиты, имелось достаточно оснований для применения к Ивану Кляйну менее строгой меры пресечения, чем заключение под стражу. Тем не менее, областной суд фактически принял сторону обвинения, оставив без внимания все доводы адвокатов.

Защита мэра намерена обжаловать решение в кассационном порядке.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным он себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

18 ноября суд временно отстранил мэра от должности на период следствия.

Позже СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Затем Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей мэра Ивана Кляйна до 13 марта. Позже в отношении отстраненного мэра было возбуждено третье уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Иван Кляйн, будучи градоначальником, принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво».

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