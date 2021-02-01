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Скорость и осознанность чтения можно проверить в томских библиотеках

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Сегодня, 1 февраля, во всех муниципальных библиотеках Томска стартует ежегодная акция «Техника чтения», приуроченная к Международному дню родного языка. В рамках акции любой желающий сможет проверить скорость чтения за одну минуту и получить сертификат, сообщают организаторы.

«Процедура проведения акции осталась прежней, — рассказывает заведующий отделом развития МИБС Ирина Комарова, — участник в течение минуты читает текст, затем подсчитывается количество прочитанных слов. Для проверки того, насколько осознанным был текст, сотрудник библиотеки задает вопросы по содержанию прочитанного. После участнику выдается сертификат с указанием количества прочитанных слов».

Проверить скорость и правильность чтения может желающий любого возраста. Участникам акции предлагают читать отрывки из художественных произведений, в том числе томских авторов.

«Например, для детей семи лет предлагаются отрывки из сказок Льва Толстого, для детей постарше отрывки из произведений Сергея Аксакова, Николая Сладкова и других авторов в зависимости от возраста», — добавляет Ирина Комарова.

«Техника чтения» проходит не первый год, в 2018–2019 годах в акции приняли участие более 700 человек.

«В прошлом году акция также проходила в феврале, в ней приняли участие около 1000 человек, из них процентов 70 — дети до 14 лет. Как сообщают сотрудники, которые проводят мероприятие, дети справляются с текстом и отвечают на вопросы по содержанию», — добавила Ирина Комарова.

Акция будет проходить в библиотеках Томска до 28 февраля.

Международный день родного языка - учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

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