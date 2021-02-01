Томичей приглашают на спектакль о свободе под песни Егора Летова
Томский театр «Индиго» представит новый спектакль «Дорога в небо», посвященный теме свободы, её корней и сути в современном человеке и окружающей реальности.
Как уточняют организаторы, спектакль является авторским произведением по мотивам произведения Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый». Режиссер проекта выступил Артем Банников, художественный руководитель театра Александр Постников и сурдопереводчик театра Наталья Онищук в своем проекте использовали музыку Егора Летова и группы «Гражданская Оборона», Омского симфонического оркестра, pianotribute Евгения Алексеева.
Также в проекте звучит стихотворение Иосифа Бродского «Песенка о свободе».
Показы спектакля пройдут 13 и 14 февраля в 18.00 в ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78).
Купить билеты можно на сайте. Ниже представлен тизер постановки.
Возрастное ограничение: 18+.
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