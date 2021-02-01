Жительница Томской области перевела мошенникам 360 тыс. рублей, чтобы аннулировать кредит

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2021 // Фото: pixabay.com

Жительница села Ягодное Асиновского района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Пострадавшая сообщила полицейским, что ей позвонили с ранее не известного номера. Собеседник сказал женщине, что является сотрудником службы безопасности банка, а на ее имя оформили кредит, который необходимо аннулировать.

Таким образом мошенникам удалось убедить потерпевшую оформить кредит на сумму более 800 тыс.рублей и перевести их якобы на счета банка. В итоге, женщина успела передать мошенникам 360 тыс.рублей.

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