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Жительница Томской области перевела мошенникам 360 тыс. рублей, чтобы аннулировать кредит

Криминал, Томские новости, криминал судебные дела мошенники телефонные мошенничества Жительница Томской области перевела мошенникам 360 тыс. рублей, чтобы аннулировать кредит

Жительница села Ягодное Асиновского района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Пострадавшая сообщила полицейским, что ей позвонили с ранее не известного номера. Собеседник сказал женщине, что является сотрудником службы безопасности банка, а на ее имя оформили кредит, который необходимо аннулировать.

Таким образом мошенникам удалось убедить потерпевшую оформить кредит на сумму более 800 тыс.рублей и перевести их якобы на счета банка. В итоге, женщина успела передать мошенникам 360 тыс.рублей.

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