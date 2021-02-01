В респираторные госпитали Томска поступило новое оборудование за 23,6 млн рублей

1 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В респираторные госпитали Томской области поступило новое оборудование для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией общей стоимостью 23,6 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в респираторных госпиталях Томской районной больницы и родильного дома № 4 установлены новые рентген-аппараты, а в роддоме еще и анализатор критических состояний.

«В лечении пациентов с поражением легких важен динамический контроль их состояния. Анализатор критических состояний помогает без передвижения проводить обследование пациентов, находящихся в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии», - прокомментировал главный врач родильного дома № 4 Александр Холопов.

В областной клинической больнице появился лабораторный инкубатор для исследования микроорганизмов, предопределяющих развитие инфекционных процессов, в том числе осложнений при течении вирусных инфекций. Сюда же поставлена импульсная ультрафиолетовая установка для экстренной дезинфекции воздуха и поверхностей помещений.

В больницу скорой медицинской помощи поступил новый УЗИ-аппарат, в отделение реанимации — аппарат для плазмообмена и видеоларингоскоп.

«Процедура плазмообмена становится жизненно необходимой, когда у пациентов развиваются патологические состояния, угрожающие жизни. Видеоларингоскоп требуется для помощи пациентам, нуждающимся в искусственной легочной вентиляции», – пояснил главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Попадейкин.

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