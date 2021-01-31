В Томске подтопило гаражи на ул.Говорова
31 января 2021 / Томский Обзор / Фото: admin.tomsk.ru
Утром 30 января, в оперативно-дежурную службу Томска поступило сообщение о выходе воды на рельеф, сообщает пресс-служба мэрии.
В результате инцидента оказались подтопленными гаражи по ул.Говорова, 64/6. Специалисты «Томскводоканала» провели аварийное отключение и установили, что произошел порыв трубы диаметром 500.
В настоящее время на месте работают представители администрации Ленинского района, бригады «Томскводоканала» проводят ремонтные работы без отключения ресурса.
Повреждение будет устранено, а также восстановлены все подъездные пути к гаражам. Причиненный ущерб собственникам подтопленных гаражей будет компенсирован «Томскводоканалом».
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