Томич предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней падчерицы
29 января 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Житель Томска предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, в ноябре 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил силу к девочке и изнасиловал ее.
По данному факту возбужден уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием её беспомощного состояния).
Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит до 20 лет колонии.
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