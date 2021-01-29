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Томич предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

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Житель Томска предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ноябре 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил силу к девочке и изнасиловал ее.

По данному факту возбужден уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием её беспомощного состояния).

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит до 20 лет колонии.

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