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Томские легкоатлеты взяли «золото» и два «серебра» на первенстве России по лёгкой атлетике

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Томские спортсмены привезли три медали с первенства России среди юношей и девушек, которое проходило с 25 по 27 января в Новочебоксарске.

Яркую победу в финальном забеге на 800 метров одержала 15-летняя Екатерина Шмарина (северская детско-юношеская спортшкола «Лидер», тренер Наталья Венедиктова) с результатом 2.08,18 минуты.

Ещё одну медаль в копилку наград томской сборной принесла четверка девушек в эстафете 4×400 метров. Екатерина Шмарина, Ксения Фадеева, Александра Никонова, Ярослава Коток результатом 3.47,32 м. установили новый рекорд Томской области и заняли второе место на первенстве.

«Впервые в современной истории Томской области квартет девушек поднимается на пьедестал почета. Борьба была очень серьезной, наша „четверка“ проиграла чуть больше секунды только команде из Санкт-Петербурга. Выступление томичек превзошло все ожидания», — рассказал председатель Томской областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский.

Спортсмен томской ДЮСШ №1 Марк Варечкин на турнире занял второе место в тройном прыжке. Воспитанник тренеров Анны Чуркиной и Людмилы Пудовкиной показал результат 15,1 метров.

Об истории развития легкой атлетики в Томске можно прочитать в нашем материале.

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