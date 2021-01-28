Более 110 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области
28 января 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 128 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 27 947 случаев заболевания COVID-19, 25 025 человек выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.
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