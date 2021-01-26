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Департамент администрации Томска оштрафовали за загрязнение Ушайки

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Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска оштрафовали за сброс загрязненных сточных вод в Ушайку в черте областного центра, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Причиной стала проверка, проведенная томской межрайонной природоохранной прокуратурой и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, инициированной после сообщений в социальных сетях. Выяснилось, что Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска эксплуатирует водовыпуск в районе улицы Киевской, через который производится сброс ливневых и талых вод в реку Ушайка. Для этого городским Департаментом получено решение о предоставлении водного объекта в пользование, которым установлены требования к качеству отводимых в реку стоков.

Однако изучение представляемых водопользователем ежеквартальных отчетов и анализ отобранных в ходе проверки проб воды из водовыпуска показали, что в течение 2020 года концентрации фенолов, железа и других загрязняющих веществ в месте сброса существенно превышают установленные нормативы.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). В итоге орган местного самоуправления оштрафовали на 150 тыс.рублей (постановление вступило в законную силу).

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