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Часть жителей томского микрорайона Спичфабрика останется без воды до вечера

ЖКХ, Происшествия, Томские новости, авария затопило подтопило проблемы когда дадут воду график отключения аварийные работы Часть жителей томского микрорайона Спичфабрика останется без воды до вечера

Сегодня, 26 января, в Томске в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях жители микрорайона Спичфабрика останутся без воды, ориентировочно, до 21.00, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На время проведения работ без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Напомним, сегодня в Томске в микрорайоне Спичфабрика на ул.Междугородняя, 24 произошло подтопление из-за повреждения водопровода. Сообщалось также, что в ближайшее время сотрудники ресурсоснабжающей компании примут решение о целесообразности отключения потребителей для работы аварийной бригады. В случае положительного заключения, томичи будут дополнительно проинформированы об адресах, по которым будет ограничена подача воды, а также об организации ее подвоза.

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