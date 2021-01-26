Часть жителей томского микрорайона Спичфабрика останется без воды до вечера
Сегодня, 26 января, в Томске в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях жители микрорайона Спичфабрика останутся без воды, ориентировочно, до 21.00, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
На время проведения работ без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул. Азербайджанская;
- ул. Айвазовского, 31, 31/1;
- ул. Грузинская;
- ул. Междугородная;
- ул. Молдавская;
- ул. Емельяна Пугачева, 1, 2, 10.
Напомним, сегодня в Томске в микрорайоне Спичфабрика на ул.Междугородняя, 24 произошло подтопление из-за повреждения водопровода. Сообщалось также, что в ближайшее время сотрудники ресурсоснабжающей компании примут решение о целесообразности отключения потребителей для работы аварийной бригады. В случае положительного заключения, томичи будут дополнительно проинформированы об адресах, по которым будет ограничена подача воды, а также об организации ее подвоза.
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