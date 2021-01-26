Газовик из Томска возглавил спецкомпанию «Силы Сибири 2» в Монголии

26 января 2021 / Томский Обзор

Директором компании специального назначения «Газопровод Союз Восток» назначен Евгений Асеев, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на монгольское агентство Монцамэ.

Асеев родился в 1971 году в Колпашево Томской области, сообщает сайт ООО «Газпром трансгаз Томск». Окончил Новосибирский государственный аграрный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, РГУ им Губкина. Трудовую деятельность начал в 1988 году с должности тракториста. В системе «Газпрома» начал трудовую деятельность в 2007 году с должности начальника линейно-эксплуатационной службы Барабинского ЛПУМГ; работал директором Сахалинского ЛПУМТ, начальником Управления эксплуатации газопроводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. С 2013 года — заместитель генерального директора по подготовке строительства, а с 2020 года — заместитель генерального директора по перспективному развитию «Газпром трансгаз Томск».

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» зарегистрирована в Монголии. Она создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай мощностью 50 млрд куб. м в год.

Главное управление государственной регистрации Монголии зарегистрировало компанию специального назначения (КСН) «Газопровод Союз Восток» ПАО «Газпром», которая будет заниматься проектно-изыскательными работами и технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.

«Монцамэ» сообщило об онлайн-встрече посла Монголии в России Дуламсурэна Даваа с Асеевым. Стороны обсудили перечень документов, необходимых компании «Газопровод Союз Восток» для открытия постоянного счета в Банке торговли и развития Монголии, а также пути решения вопроса о документах, которые должны быть заверены монгольской стороной в связи с эпидемической ситуацией. Стороны договорились тесно сотрудничать в целях оптимизации деятельности компании. Во встрече приняли участие также представители посольства Монголии в России и Центра инвестиционных исследований Министерства иностранных дел.

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