Томичи могут предложить свои идеи арт-объектов для Архстояния в Никола-Ленивце

26 января 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Основатели арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области запустили конкурс на арт-объект для Архстояния. Томичи могут предложить свои варианты до 31 января, сообщают организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры, программисты и все творчески настроенные люди. Им необходимо предложить идею арт-объекта, который не просто рассказывает историю, но имеет бесконечное множество интерпретаций, а также доступен для людей с разными формами инвалидности и помогает раскрыть особенности разных людей.

«Объект должны увидеть те, кто не может видеть, услышать те, кто не слышит, потрогать те, кто не имеет такой физической возможности. Нам важно показать, как все мы похожи, несмотря на различия, и можем понимать друг друга без оглядки на трудности перевода», — сообщили Томскому Обзору в оргкомитете конкурса.

Высота предлагаемого объекта должна быть не более 7 метров, диаметр поляны от 8 до 10 метров. Также конструкция должна быть вандалоустойчивой и сделанной из безопасных материалов. Срок службы не менее 10 лет. Общий бюджет предпроектных работ, производства и монтажа проекта не должен превышать 1 млн рублей, включая налоги.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января. С 1 по 14 февраля члены жюри, в которое вошли члены руководства парка и фестиваля Архстояние, отсмотрят работы и выберут победителя, который получит 100 тыс. рублей и двухместное проживание на необходимое время участия в работе над проектом.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

Никола-Ленивец — это арт-парк вокруг крохотной деревни в Калужской области. Здесь под открытым небом развернулась коллекция произведений современного искусства и архитектуры художника Николая Полисского и многих других российских и зарубежных авторов. Ежегодно посмотреть на них приезжает более 250 000 человек со всех концов земли. В создании этих объектов участвовали не только художники и архитекторы международного уровня, но и местные жители. Все арт-объекты вписаны в ландшафт и буквально «врастают» в природу. Никола-Ленивец — это территория, открытая для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях — от искусства, архитектуры и театра до экофермерства. Драйверы развития проекта — крупные культурные события, такие как «Архстояние», «Архстояние Детское», «Масленица» и творческие резиденции для молодых и талантливых артистов.

«Архстояние» – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Год за годом фестиваль охватывает новые пространства. Фестиваль «Архстояние» основан Николаем Полисским, продюсер фестиваля – Юлия Бычкова, куратор – Антон Кочуркин.

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