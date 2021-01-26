В Томске произошел крупный пожар в цехе деревообрабтки

26 января 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 26 января, в Томске в цехе по деревообработке произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в ангаре по адресу Иркутский тракт, 234, стр.9 поступило в 11.04. К приезду пожарных строение было полностью охвачено огнем.

Возгорание удалось локализовать в 11.46 на площади 350 кв.метров. В 12.09 было ликвидировано открытое горение.

Из горящего здания пожарные вынесли 5 газовых баллонов. Пострадавших нет. На месте работали 8 единиц техники и более 20 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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