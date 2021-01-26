«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ+», изменило прогноз на «негативный»

26 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ruВВВ+», однако изменило прогноз на «негативный», сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на агентство.

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено негативными ожиданиями показателей финансовой устойчивости региона в результате влияния коронавирусной пандемии и неблагоприятной конъюнктуры на рынках углеводородов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные факторы оказали влияние на сокращение налоговых и неналоговых доходов (ННД) бюджета. Основные просадки ожидаются по налогу на прибыль организаций от крупных налогоплательщиков и вертикально интегрированных компаний из-за резкого снижения нефтяных котировок и волатильности курса рубля. Также прогнозируется сокращение поступлений по НДФЛ из-за снижения темпов роста ФОТ (фонд оплаты труда — ИФ) из-за ухудшения ситуации в экономике.

«Отношение долга на 1 января 2020 года к ННД за предшествующие 12 месяцев составило 65,6%, совокупный объем обязательств — 32,3 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2021 года ожидается рост долга до 42,2 млрд рублей и рост уровня долговой нагрузки до более чем 90%, что оказывает давление на рейтинговую оценку», — говорится в сообщении.

Ожидаемый уровень ВРП по итогам 2020 года составляет 569 млрд рублей, что ниже на 8,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2019 годом. Агентство также ожидает безработицу ожидается на уровне 8,2%, в то время как по итогам 2019 показатель составлял 5,5% и демонстрировал планомерное снижение с 2011 года.

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг «ruВВВ+» трех выпусков облигаций Томской области серий 34055, 34062, 35067. Согласно пресс-релизу, по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности Томской области и кредитным рейтингом облигационных займов.

Размещение облигаций серии 34055 состоялось в декабре 2015 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей, срок обращения — 8 лет. В сентябре 2016 года регион доразместил ценные бумаги на 3 млрд рублей, в ноябре 2017 года — еще на 4 млрд рублей.

Облигации серии 34062 были размещены в декабре 2017 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей, в октябре и декабре 2019 года регион доразместил весь выпуск. Срок обращения выпуска — 7 лет.

Размещение облигаций серии 35067 состоялось в сентябре 2020 года, объем первого размещения составил 5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 7 лет.

Помимо серий 34055, 34062 и 35067 в настоящее время в обращении находятся два займа Томской области для населения: серии 25063 объемом 2,4 млрд рублей и серии 25064 объемом 1,6 млрд рублей (дата погашения обоих займов — 23 октября 2021 года).

Бюджет Томской области на 2021 год утвержден в следующих пропорциях: доходы — 82,492 млрд рублей (в том числе собственные доходы — 58,077 млн рублей), расходы — 88,223 млрд рублей, дефицит — 5,73 млрд рублей, или 6,5% расходов.

Предельный размер госдолга Томской области на 1 января 2022 года установлен в размере 38,842 млрд рублей (64% собственных доходов).

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