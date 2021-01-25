Томичей приглашают поговорить о теориях заговора и среднерусской тоске

25 января 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске в рамках фестиваля арт-антропологии DEPRESSED_FEST пройдут три экспертные дискуссии, посвященные среднерусской тоске, теориям заговора и работе брендов с психическим здоровьем потребителей, сообщают организаторы.

Первая дискуссия под названием «Беседы о среднерусской тоске» состоится 26 января. В качестве эксперта выступит православный священник Дионисий Землянов.

Следующая дискуссия «Медиа-тревога: стоит ли беспокоиться о теориях заговора?» пройдет 29 января. Приглашенным экспертом выступит профессор Университета Лидса (Великобритания) Илья Яблоков.

Третья дискуссия «Как бренды работали с психическим здоровьем потребителей в 2020 году» состоится 2 февраля. Томичи смогут побеседовать с экспертом по трендам, партнером Banana Trends и Blessed.Moscow Ильей Бурлаковым.

Дискуссии пройдут в онлайн-формате. Начало в 18.00. Ссылка на трансляцию будет опубликована в день мероприятия на площадке фестиваля.

Первый фестиваль арт-антропологии DEPRESSED_FEST открылся 25 декабря 2020 года в гибридном формате — в пространстве Галереи «В Главном» и на сайте. Проект объединил более 60 художников, исследователей и экспертов вокруг проблематики тревожности и депрессии, связанной с пандемией COVID-19.

Офлайн площадка фестиваля — Галерея «В Главном» (пр. Ленина 36, Главный корпус ТГУ. Вход свободный с соблюдением необходимых норм безопасности).

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